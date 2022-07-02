  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинские прыгуны в воду Среда и Лискун завоевали историческое серебро на чемпионате мира
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские прыгуны в воду Среда и Лискун завоевали историческое серебро на чемпионате мира

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем с отличным результатом

Украинские прыгуны в воду Среда и Лискун завоевали историческое серебро на чемпионате мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская пара прыгунов в воду в составе Алексея Середы и Софии Лискун завоевала серебряную награду в соревнованиях по прыжкам смешанных синхронных пар с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта.

Наш дуэт продемонстрировал результат 317,01 балла, что позволило подняться на второе место пьедестала почета. Золото у представителей Китая, а ТОП 3 замкнули американцы.

Эта награда стала первой в истории национальной команды в дисциплине прыжков в воду на чемпионатах мира.

Напомним, что ранее Украина уверенно победила Грузию в отборе на чемпионат мира 2023 года по баскетболу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: София Лискун Алексей Середа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде