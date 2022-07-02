Украинские прыгуны в воду Среда и Лискун завоевали историческое серебро на чемпионате мира

Украинская пара прыгунов в воду в составе Алексея Середы и Софии Лискун завоевала серебряную награду в соревнованиях по прыжкам смешанных синхронных пар с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта.

Наш дуэт продемонстрировал результат 317,01 балла, что позволило подняться на второе место пьедестала почета. Золото у представителей Китая, а ТОП 3 замкнули американцы.

Эта награда стала первой в истории национальной команды в дисциплине прыжков в воду на чемпионатах мира.