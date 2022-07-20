Карлсен отказался от матча за шахматную корону

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свое звание в титульном поединке в 2023 году.

"Я правильно сделал, что посетил Мадрид [там проходил турнир претендентов] и встретился с руководством ФИДЕ. У меня не было никаких требований, у меня не было никаких предложений. Я там был, чтобы сообщить, что не буду защищать титул на следующем чемпионате мира. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли ко мне с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые я отверг. Однако мое решение не изменилось. Это вывод, с которым мне удобно. Я о нем думал в течение длительного периода времени, более полутора лет. Я всем сообщил, что не мотивирован играть еще одну игру за титул чемпиона мира", - сказал Карлсен в эфире шоу "Эффект Магнуса".

Также датчанин сообщил, что не собирается уходить из шахмат и не исключает возможности в будущем снова побороться за шахматную корону.

31-летний Магнус Карлсен удерживает статус чемпиона мира с 2013 года. В 2021-м он одержал уверенную победу над Яном Непомнящим в матче за титул. Уже в 2022-м состоялся новый турнир претендентов, вновь выигравший Непомнящий. Теперь ему конкуренцию в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам должен составить китаец Дин Лижэнь.