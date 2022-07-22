Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Магнуса Карлсена рассказал, почему его подопечный отказался от матча с россиянином
Магнус принял тяжелое решение
TWITTER.COM/FIDE_CHESS
Питер Хайне Нильсен, являющийся тренером действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал отказ своего подопечного от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.
"Для шахматного сообщества печально, что у нас есть чемпион мира, считающий игру на таком турнире невесёлым событием. Матч чемпионата мира скучен во многих отношениях. На подготовку уходит минимум шесть месяцев, и на протяжении многих игр вы играете только против одного соперника.
Это не самый увлекательный способ игры. Чемпионат мира превратился в гонку вооружений, в которой креативность выходит из-под контроля. Магнус не считает, что это смешно", — приводит слова Нильсена NRK со ссылкой на Ritzau.
Популярное сейчас
- СМИ: В США начали обсуждать поставки Украине легендарного штурмовика A-10 Thunderbolt
- Последние секунды жизни группы оккупантов, которые выдвигались в атаку на ВСУ - ВИДЕО
- Единственный летний трансфер. Динамо может усилиться экс-лидером Александрии
- Сборная Украины по фехтованию уступила в 1/8 финала чемпионата мира
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО