Тренер Магнуса Карлсена рассказал, почему его подопечный отказался от матча с россиянином

Питер Хайне Нильсен, являющийся тренером действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал отказ своего подопечного от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.

"Для шахматного сообщества печально, что у нас есть чемпион мира, считающий игру на таком турнире невесёлым событием. Матч чемпионата мира скучен во многих отношениях. На подготовку уходит минимум шесть месяцев, и на протяжении многих игр вы играете только против одного соперника.

Это не самый увлекательный способ игры. Чемпионат мира превратился в гонку вооружений, в которой креативность выходит из-под контроля. Магнус не считает, что это смешно", — приводит слова Нильсена NRK со ссылкой на Ritzau.