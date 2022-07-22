  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Тренер Магнуса Карлсена рассказал, почему его подопечный отказался от матча с россиянином
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Магнуса Карлсена рассказал, почему его подопечный отказался от матча с россиянином

Другие виды
(1 голосов)

Магнус принял тяжелое решение

Тренер Магнуса Карлсена рассказал, почему его подопечный отказался от матча с россиянином

TWITTER.COM/FIDE_CHESS

Новина українською

Питер Хайне Нильсен, являющийся тренером действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал отказ своего подопечного от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.

"Для шахматного сообщества печально, что у нас есть чемпион мира, считающий игру на таком турнире невесёлым событием. Матч чемпионата мира скучен во многих отношениях. На подготовку уходит минимум шесть месяцев, и на протяжении многих игр вы играете только против одного соперника.

Это не самый увлекательный способ игры. Чемпионат мира превратился в гонку вооружений, в которой креативность выходит из-под контроля. Магнус не считает, что это смешно", — приводит слова Нильсена NRK со ссылкой на Ritzau.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Магнус Карлсен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде