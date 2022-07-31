Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины заняла седьмое место в общем медальном зачете ЕЮОФ
Украинцы взяли 18 медалей в 12 видах спорта
Фото: European Judo Union
Окончился Европейский юношеский олимпийский фестиваль, проходивший в Банской-Бистрице, Словакия. Сборная Украины по его итогам заняла седьмое место в общем медальном зачете.
Украинцам удалось взять 18 медалей, из них 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Больше медалей только у: Италии (47), Германии (32), Испании (19), Великобритании (18), Венгрии (24) и Франции (17).
Участники соревновались в 12 видах спорта, среди которых: художественная гимнастика, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис и волейбол.
Популярное сейчас
- Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Президент Фенербахче - о выкриках болельщиков: Мы не будем извиняться перед Украиной
- Сборные Украины стартовали с сухих побед на Олимпиаде-2022 по шахматам
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ