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Сборная Украины заняла седьмое место в общем медальном зачете ЕЮОФ

Другие виды
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Украинцы взяли 18 медалей в 12 видах спорта

Сборная Украины заняла седьмое место в общем медальном зачете ЕЮОФ

Фото: European Judo Union

UA-Футбол
Новина українською

Окончился Европейский юношеский олимпийский фестиваль, проходивший в Банской-Бистрице, Словакия. Сборная Украины по его итогам заняла седьмое место в общем медальном зачете.

Украинцам удалось взять 18 медалей, из них 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Больше медалей только у: Италии (47), Германии (32), Испании (19), Великобритании (18), Венгрии (24) и Франции (17).

Участники соревновались в 12 видах спорта, среди которых: художественная гимнастика, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис и волейбол.

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В статье: теннис баскетбол легкая атлетика волейбол дзюдо художественная гимнастика гандбол плавание велоспорт
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