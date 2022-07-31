Сборная Украины заняла седьмое место в общем медальном зачете ЕЮОФ

Окончился Европейский юношеский олимпийский фестиваль, проходивший в Банской-Бистрице, Словакия. Сборная Украины по его итогам заняла седьмое место в общем медальном зачете.

Украинцам удалось взять 18 медалей, из них 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Больше медалей только у: Италии (47), Германии (32), Испании (19), Великобритании (18), Венгрии (24) и Франции (17).

Участники соревновались в 12 видах спорта, среди которых: художественная гимнастика, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис и волейбол.