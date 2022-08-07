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Марина Бех-Романчук чувствительно поздравила своего мужа с днем рождения. Фото
Великолепная спортивная пара
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук чувственно и нежно поздравила своего мужа, призера Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаила Романчука с днем рождения. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинка
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