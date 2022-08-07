Марина Бех-Романчук чувствительно поздравила своего мужа с днем рождения. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук чувственно и нежно поздравила своего мужа, призера Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаила Романчука с днем рождения. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинка выиграла золото на чемпионате мира по гребле.