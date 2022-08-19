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Людмила Лузан стала серебряной призеркой чемпионата Европы - 2022 по гребле
Отличный результат
фото - canoeicf.com
Украинская каноистка Людмила Лузан стала обладательницей серебряной награды на чемпионате Европы 2022 года. На дистанции 500 метров она заняла второе место, уступив испанке Марии Кобрери. Тройку лучших замкнула Ванесса Тот.
Итоговые результаты:
1. Мария Корбера (Испания) – 2.03,586
2. Людмила Лузан (Украина) – 2.05,096
3. Ванесса Тот (Хорватия) – 2.06,682
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