  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Людмила Лузан стала серебряной призеркой чемпионата Европы - 2022 по гребле
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Лузан стала серебряной призеркой чемпионата Европы - 2022 по гребле

Другие виды
(1 голосов)

Отличный результат

Людмила Лузан стала серебряной призеркой чемпионата Европы - 2022 по гребле

фото - canoeicf.com

Новина українською

Украинская каноистка Людмила Лузан стала обладательницей серебряной награды на чемпионате Европы 2022 года. На дистанции 500 метров она заняла второе место, уступив испанке Марии Кобрери. Тройку лучших замкнула Ванесса Тот.

Итоговые результаты:

1. Мария Корбера (Испания) – 2.03,586

2. Людмила Лузан (Украина) – 2.05,096

3. Ванесса Тот (Хорватия) – 2.06,682

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Лузан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде