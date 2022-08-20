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Лыскун и Байло взяли для Украины серебро по прыжкам в воду на ЧЕ-2022

Другие виды
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Украинки заняли второе место в соревновании по синхронным прыжкам с вышки

Лыскун и Байло взяли для Украины серебро по прыжкам в воду на ЧЕ-2022

Фото: Чемпіон

UA-Футбол
Новина українською

Украинки София Лыскун и Ксения Байло заняли призовое место в соревнованиях по прыжкам в воду среди женщин на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Им удалось взять серебро в соревновании по синхронным прыжкам с вышки.

Для сборной Украины эта медаль стала уже пятой за прыжки в воду на текущем ЧЕ. На прошлом Евро, в 2020 году, Лыскун и Байло удалось занять лишь третье место. На последнем ЧМ же украинская пара стала лишь шестой.

Прыжки в воду. Женщины, синхрон.

  1. Андреа Спендолини-Сирие / Луис Тулсон (Великобритания) - 303.6
  2. Ксения Байло / София Лыскун (Украина) - 298.86
  3. Кристина Вассен / Елена Вассен (Германия) - 289.86
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В статье: сборная Украины по прыжкам в воду София Лыскун
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