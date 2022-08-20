Лыскун и Байло взяли для Украины серебро по прыжкам в воду на ЧЕ-2022

Украинки София Лыскун и Ксения Байло заняли призовое место в соревнованиях по прыжкам в воду среди женщин на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Им удалось взять серебро в соревновании по синхронным прыжкам с вышки.

Для сборной Украины эта медаль стала уже пятой за прыжки в воду на текущем ЧЕ. На прошлом Евро, в 2020 году, Лыскун и Байло удалось занять лишь третье место. На последнем ЧМ же украинская пара стала лишь шестой.

Прыжки в воду. Женщины, синхрон.