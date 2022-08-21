Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Ковтун занял второе место по упражнениям на брусе на ЧЕ. Видео
Украинец взял столько же баллов, сколько и победитель, но уступил в технике исполнения
Фото - Facebook
Украинский гимнаст Илья Ковтун выступил на мультиспортивном чемпионате Европы, в дисциплине спортивная гимнастика. Украинец принял участие в соревнованиях по упражнениям на параллельных брусьях.
Ковтун занял второе место, уступив британцу Джо Фрейзеру. Гимнасты набрали одинаковое количество баллов от судей за выступление – 15.333 – однако Илья уступил в технике исполнения. Третьим стал другой британец: Джарни Реджини-Моран.
Спортивная гимнастика
Параллельные брусья
- Джо Фрейзер (Великобритания) - 15.333
- Илья Ковтун (Украина) - 15.333
- Джарни Реджини-Моран (Великобритания) - 14.866
Популярное сейчас
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- Джошуа признал свою ошибку по поводу эмоциональной речи в ринге после боя
- Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет
- Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО