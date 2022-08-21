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Илья Ковтун занял второе место по упражнениям на брусе на ЧЕ. Видео

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Украинец взял столько же баллов, сколько и победитель, но уступил в технике исполнения

Илья Ковтун занял второе место по упражнениям на брусе на ЧЕ. Видео

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UA-Футбол
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Украинский гимнаст Илья Ковтун выступил на мультиспортивном чемпионате Европы, в дисциплине спортивная гимнастика. Украинец принял участие в соревнованиях по упражнениям на параллельных брусьях.

Ковтун занял второе место, уступив британцу Джо Фрейзеру. Гимнасты набрали одинаковое количество баллов от судей за выступление – 15.333 – однако Илья уступил в технике исполнения. Третьим стал другой британец: Джарни Реджини-Моран.

Спортивная гимнастика

Параллельные брусья

  1. Джо Фрейзер (Великобритания) - 15.333
  2. Илья Ковтун (Украина) - 15.333
  3. Джарни Реджини-Моран (Великобритания) - 14.866
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В статье: спортивная гимнастика Илья Ковтун
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