Илья Ковтун занял второе место по упражнениям на брусе на ЧЕ. Видео

Украинский гимнаст Илья Ковтун выступил на мультиспортивном чемпионате Европы, в дисциплине спортивная гимнастика. Украинец принял участие в соревнованиях по упражнениям на параллельных брусьях.

Ковтун занял второе место, уступив британцу Джо Фрейзеру. Гимнасты набрали одинаковое количество баллов от судей за выступление – 15.333 – однако Илья уступил в технике исполнения. Третьим стал другой британец: Джарни Реджини-Моран.

Спортивная гимнастика

Параллельные брусья