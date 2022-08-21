Сборная Украины – одиннадцатая в медальном зачете Мультиспортивного Евро-2022

Завершился мультиспортивный чемпионат Европы-2022, проходивший в немецком Мюнхене. Лучшей сборной в медальном зачете стала команда хозяев, она собрала 60 наград. Второе место - у Великобритании. У нее также 60 медалей.

Сборная Украины же заняла одиннадцатое место в общем зачете. Украинцам и украинкам удалось завоевать 22 медали, среди которых 5 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Медальный зачет:

1. Германия - 60 (26+20+14)

2. Великобритания - 60 (24+19+17)

3. Италия - 51 (14+18+19)

4. Франция - 50 (11+17+22)

5. Венгрия - 23 (11+7+5)

6. Испания - 32 (9-11-12)

7. Нидерланды - 28 (9+7+12)

8. Польша - 39 (8-16-15)

9. Румыния - 15 (8-2-5)

10. Греция - 10 (6+4+0)

11. Украина - 22 (5+8+9)