Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины – одиннадцатая в медальном зачете Мультиспортивного Евро-2022
Сборная Германии – лучшая
hromadske.ua
Завершился мультиспортивный чемпионат Европы-2022, проходивший в немецком Мюнхене. Лучшей сборной в медальном зачете стала команда хозяев, она собрала 60 наград. Второе место - у Великобритании. У нее также 60 медалей.
Сборная Украины же заняла одиннадцатое место в общем зачете. Украинцам и украинкам удалось завоевать 22 медали, среди которых 5 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.
Медальный зачет:
1. Германия - 60 (26+20+14)
2. Великобритания - 60 (24+19+17)
3. Италия - 51 (14+18+19)
4. Франция - 50 (11+17+22)
5. Венгрия - 23 (11+7+5)
6. Испания - 32 (9-11-12)
7. Нидерланды - 28 (9+7+12)
8. Польша - 39 (8-16-15)
9. Румыния - 15 (8-2-5)
10. Греция - 10 (6+4+0)
11. Украина - 22 (5+8+9)
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Дмитрий Хлебас забил три гола за пять минут в матче чемпионата Армении
- 19-летний воспитанник Шахтера перешел в португальский клуб
- Клуб украинца в АПЛ интересуется трансфером Мудрика
- София Лыскун: В финале меня засудили
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака