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Сборная Украины по прыжкам в воду заняла четвертое место на ЧЕ по прыжкам в воду

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Наши спортсмены показали отличный результат

Сборная Украины по прыжкам в воду заняла четвертое место на ЧЕ по прыжкам в воду

Фото: TCH

Новина українською

Сборная Украины по прыжкам в воду заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

Напомним, соревнования проходили в Риме (Италия). В копилке украинской команды 7 медалей (1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая).

Отметим, что медальный зачет впервые с 2016 выиграла Великобритания, на втором месте расположилась Италия, а тройку замкнула Германия.

Медальный зачет ЧЕ-2022. Прыжки в воду

1. Великобритания – 6 золотых + 3 серебряные + 3 бронзовые ( 12 )

2. Италия – 4 + 3 + 5 ( 12 )

3. Германия – 2 + 0 + 3 ( 5 )

4. Украина – 1 + 5 + 1 ( 7 )

5. Швеция – 0 + 1 + 1 ( 2 )

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В статье: сборная Украины по прыжкам в воду
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