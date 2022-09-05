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Главный тренер женской сборной Украины: Поздравляю всех украинцев с победой

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Наша совершила историческое достижение

Главный тренер женской сборной Украины: Поздравляю всех украинцев с победой

Фото: volleyballworld.com / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Иван Петков поделился эмоциями после победы команды в квалификации Евроволей-2023:

"Я приветствую свою команду, персонал. Поздравляю всех украинцев – это успех. Этой команде поначалу было очень тяжело. Нашей целью был выход на чемпионат Европы-2023. Это очень важно. Сейчас нам нужно набирать".

Перед нами стоят большие цели, однако мы будем их называть, когда придет время. Я поздравляю всех, кто работал с этой командой и тех людей, кого не было рядом с нами сейчас. Но этот успех был бы невозможен без них.

Напомним, следующий матч наша команда проведет 7 сентября.

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Источник:
XSport.ua

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