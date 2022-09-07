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Вадим Гутцайт: Убытки спортивной инфраструктуры оцениваются в более, чем 160 миллионов долларов

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Министр молодежи и спорта назвал страшные цифры

Вадим Гутцайт: Убытки спортивной инфраструктуры оцениваются в более, чем 160 миллионов долларов

https://www.pravda.com.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об убытках спортивной инфраструктуры, которые нанесла россия.

"Уже больше 160 миллионов долларов. Во-первых, в рамках инициативы Президента United24 Минспорта открыло специальный счет в Национальном банке Украины, и мы надеемся, что партнеры Украины и все международное сообщество сплотятся и помогут нам в сборе средств для возобновления спортивной инфраструктуры".

Также Международный олимпийский комитет будет проводить донорскую конференцию, отметил президент МОК Томас Бах во время визита в Киев. Мы этот вопрос, а также вопросы санкций против российских и белорусских спортсменов отрабатывали с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, потому что именно с ним мы координируем всю нашу международную деятельность с первого дня, когда началось полномасштабное вторжение.

Поэтому мы вместе с Андреем Ермаком и Сергеем Бубкой общались с осудившим войну России президентом МОК Томасом Бахом, рекомендовал отстранить всех российских и белорусских спортсменов".

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В статье: война с Россией Вадим Гутцайт
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Источник:
LB

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