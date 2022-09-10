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Сегодня Украина празднует день физической культуры и спорта, поздравления Гутцайта и Бубки

Другие виды
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Поздравление министра и главы НОК

Сегодня Украина празднует день физической культуры и спорта, поздравления Гутцайта и Бубки

Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 сентября, в Украине отмечается день физической культуры и спорта. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поздравил наших спортсменов с профессиональным праздником.

"Спорт – это о воле к победе. Об имидже государства. О здоровье нации. О будущем страны. Спасибо тренерам и спортсменам, которые сегодня встали на защиту страны. Спасибо всем специалистам, которые воспитывают здоровое поколение детей и наших будущих чемпионов. Благодарю каждого и каждую, чьими усилиями украинский флаг победно поднимается на международной арене.

Украина была, есть и будет. Прочным и спортивным, сильным и свободным государством. С неуемной жаждой новых побед. На всех фронтах. И это благодаря каждому из вас. Продолжаем бороться и побеждать" – сказал он в обращении, опубликованном на странице Фейсбук.

Также своих коллег поздравил глава НОК Сергей Бубка. Его слова цитирует сайт НОК:

"Дорогие друзья, позвольте мне от олимпийской семьи Украины поздравить вас с нашим профессиональным праздником – с Днем физической культуры и спорта Украины. Это действительно наш праздник. И сегодня на спортивном фронте наши спортсмены, тренеры, специалисты спорта делают все для того, чтобы поднималось знамя нашего государства, и мы слышали гимн нашей страны. Наши спортсмены за время войны завоевали более 1600 медалей на международных соревнованиях. Это действительно отличный результат и очень важные победы для украинского народа. Я хочу пожелать всем нам новых побед во славу Украины. Я уверен, что вместе мы сможем одержать победу и мир на нашей украинской земле. С праздником вас!" – сказал он.

Напомним, что ранее сборная Украины по баскетболу прибыла на матч 1/8 финала Евробаскета-2022.

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В статье: Сергей Бубка Вадим Гутцайт
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