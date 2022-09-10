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Волейбол. Украина – в ТОП 8 лучших команд мира
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Фото: volleyballworld.com / Автор невідомий
Сборная Украины по волейболу заняла 7-е место на чемпионате мира по волейболу-2022. Наша команда продемонстрировала самый лучший результат в своей истории.
ТОП-8 замкнула сборная Аргентины, которую мы сумели обойти за счет лучшего выступления на групповом этапе.
Напомним, что в 1/4 финала сборная Украины проиграла Словении (1:3). В 1998 году Украина на своем первом ЧМ финишировала на десятой строчке.
В рейтинге FIVB Украина занимает 16-ю позицию, а в рейтинге CEV – мы на 10 месте.
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