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Волейбол. Украина – в ТОП 8 лучших команд мира

Другие виды
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Волейбол. Украина – в ТОП 8 лучших команд мира

Фото: volleyballworld.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по волейболу заняла 7-е место на чемпионате мира по волейболу-2022. Наша команда продемонстрировала самый лучший результат в своей истории.

ТОП-8 замкнула сборная Аргентины, которую мы сумели обойти за счет лучшего выступления на групповом этапе.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Украины проиграла Словении (1:3). В 1998 году Украина на своем первом ЧМ финишировала на десятой строчке.

В рейтинге FIVB Украина занимает 16-ю позицию, а в рейтинге CEV – мы на 10 месте.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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