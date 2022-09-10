Волейбол. Украина – в ТОП 8 лучших команд мира

Сборная Украины по волейболу заняла 7-е место на чемпионате мира по волейболу-2022. Наша команда продемонстрировала самый лучший результат в своей истории.

ТОП-8 замкнула сборная Аргентины, которую мы сумели обойти за счет лучшего выступления на групповом этапе.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Украины проиграла Словении (1:3). В 1998 году Украина на своем первом ЧМ финишировала на десятой строчке.

В рейтинге FIVB Украина занимает 16-ю позицию, а в рейтинге CEV – мы на 10 месте.