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Сборная Украины по гандболу в первом туре квалификации на ЧЕ-2024 обыграла Фарерские острова

Другие виды
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Украинская команда отлично стартовала

Сборная Украины по гандболу в первом туре квалификации на ЧЕ-2024 обыграла Фарерские острова

Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу обыграла Фарерские островова в квалификации чемпионата Европы-2024.

Украинская команда первую половину матча выиграла с преимуществом в четыре мяча — 18:14. После перерыва сине-желтые удержали свое преимущество.

В другом поединке первого тура квартета сборные Австрии и Румынии сыграют 13 октября.

Гандбол. Мужчины. Отбор на ЧЕ-2024. Группа 4. 1-й тур

Украина — Фарерские острова — 29:25 (18:14)

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В статье: сборная Украины по гандболу
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