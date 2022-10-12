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Сборная Украины по гандболу в первом туре квалификации на ЧЕ-2024 обыграла Фарерские острова
Украинская команда отлично стартовала
Мужская сборная Украины по гандболу обыграла Фарерские островова в квалификации чемпионата Европы-2024.
Украинская команда первую половину матча выиграла с преимуществом в четыре мяча — 18:14. После перерыва сине-желтые удержали свое преимущество.
В другом поединке первого тура квартета сборные Австрии и Румынии сыграют 13 октября.
Гандбол. Мужчины. Отбор на ЧЕ-2024. Группа 4. 1-й тур
Украина — Фарерские острова — 29:25 (18:14)
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