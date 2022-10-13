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Сборная Сербии по волейболу обыграла США в полуфинале чемпионата мира
Теперь осталось лишь выиграть финал
фото из свободных источников
На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, определился первый финалист.
Им стала сборная Сербии, которая в полуфинальном матче нанесла поражение команде США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).
Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, принесшая своей команде 33 очка.
Лучшей в составе сборной США стала доигровщица Келси Робинсон, на счету которой 18 очков.
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