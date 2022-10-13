Сборная Сербии по волейболу обыграла США в полуфинале чемпионата мира

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, определился первый финалист.

Им стала сборная Сербии, которая в полуфинальном матче нанесла поражение команде США со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, принесшая своей команде 33 очка.

Лучшей в составе сборной США стала доигровщица Келси Робинсон, на счету которой 18 очков.