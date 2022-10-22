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Бан России и Беларуси в лыжных видах спорта продлен на сезон 2022/23

Другие виды
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Запрет на участие распространяется и на сноубординг

Бан России и Беларуси в лыжных видах спорта продлен на сезон 2022/23

Фото: Etusuora

UA-Футбол
Новина українською

Спортсменам из Российской Федерации, а также из Беларуси продлили запрет на участие в международных соревнованиях по лыжным видам спорта. Запрет распространяется теперь на сезон 2022/23. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила:

"С учетом честности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК, FIS продолжает свою позицию по запрету участия российским и белорусским командам и атлетам во всех соревнованиях под эгидой FIS".

Среди лыжных видов спорта: лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжные дисциплины, лыжный фристайл и сноубординг. Также запрет распространяется и на судей и технических делегатов из РФ и Беларуси.

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В статье: лыжные гонки война с россией санкции
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