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Бан России и Беларуси в лыжных видах спорта продлен на сезон 2022/23
Запрет на участие распространяется и на сноубординг
Фото: Etusuora
Спортсменам из Российской Федерации, а также из Беларуси продлили запрет на участие в международных соревнованиях по лыжным видам спорта. Запрет распространяется теперь на сезон 2022/23. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила:
"С учетом честности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК, FIS продолжает свою позицию по запрету участия российским и белорусским командам и атлетам во всех соревнованиях под эгидой FIS".
Среди лыжных видов спорта: лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжные дисциплины, лыжный фристайл и сноубординг. Также запрет распространяется и на судей и технических делегатов из РФ и Беларуси.
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