Украинские лыжные акробаты завоевали две медали на Кубке мира в Канаде

В первый день Кубка мира по лыжной акробатике в Канаде Украина завоевала две награды. Обе медали являются бронзовыми.

Анастасия Новосад в суперфинале выполнила двойное сальто с двумя винтами на отметку 86,71. Также почин Новосад поддержал Дмитрий Котовский, который с оценкой 120,81 выполнил в решающем прыжке "винт-винт-два винта".

Для Новосада это вторая индивидуальная медаль на Кубках мира. Котовский ранее на пьедестал этих престижных соревнований поднимался только в командном первенстве.