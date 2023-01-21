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Украинские лыжные акробаты завоевали две медали на Кубке мира в Канаде

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Награды получили Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский

Украинские лыжные акробаты завоевали две медали на Кубке мира в Канаде

Фото: Корреспондент

Новина українською

В первый день Кубка мира по лыжной акробатике в Канаде Украина завоевала две награды. Обе медали являются бронзовыми.

Анастасия Новосад в суперфинале выполнила двойное сальто с двумя винтами на отметку 86,71. Также почин Новосад поддержал Дмитрий Котовский, который с оценкой 120,81 выполнил в решающем прыжке "винт-винт-два винта".

Для Новосада это вторая индивидуальная медаль на Кубках мира. Котовский ранее на пьедестал этих престижных соревнований поднимался только в командном первенстве.

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В статье: горнолыжный спорт
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