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Украинские лыжные акробаты завоевали две медали на Кубке мира в Канаде
Награды получили Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский
Фото: Корреспондент
В первый день Кубка мира по лыжной акробатике в Канаде Украина завоевала две награды. Обе медали являются бронзовыми.
Анастасия Новосад в суперфинале выполнила двойное сальто с двумя винтами на отметку 86,71. Также почин Новосад поддержал Дмитрий Котовский, который с оценкой 120,81 выполнил в решающем прыжке "винт-винт-два винта".
Для Новосада это вторая индивидуальная медаль на Кубках мира. Котовский ранее на пьедестал этих престижных соревнований поднимался только в командном первенстве.
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