Фантастика: Украинский акробат Котовский берет золото на этапе Кубка мира

Украинский спортсмен, лыжный акробат Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира в американском Дир-Велле.

Наш спортсмен набрал 138,82 балла за прыжек "Ураган" (сложность – 5,2), выполнив свою попытку почти идеально.

Это первая победа на уровне этапов Кубка мира для Дмитрия и пятая в истории Украины. В последний раз в далеком 2015 году Александр Абраменко приносил нам золото.

В этом сезоне у Котовского есть еще серебро и бронза.