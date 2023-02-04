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Фантастика: Украинский акробат Котовский берет золото на этапе Кубка мира

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Гордость зимнего спорта

Фантастика: Украинский акробат Котовский берет золото на этапе Кубка мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, лыжный акробат Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира в американском Дир-Велле.

Наш спортсмен набрал 138,82 балла за прыжек "Ураган" (сложность – 5,2), выполнив свою попытку почти идеально.

Это первая победа на уровне этапов Кубка мира для Дмитрия и пятая в истории Украины. В последний раз в далеком 2015 году Александр Абраменко приносил нам золото.

В этом сезоне у Котовского есть еще серебро и бронза.

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В статье: акробатика
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