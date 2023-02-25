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Украинские гимнастки выиграли золото на турнире в Эстонии
Просто молодцы
ukraine-rg.com.ua
Украинские гимнастки выиграли золото в многоборье на Международном турнире FIG по художественной гимнастике Miss Valentine 2023 в Тарту (Эстония).
Наша команда победила, набрав 64,950 балла. Победительницами стали Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Диана Баева, Дарья Дуда и Елизавета Азза.
Также наши юниорки завоевали золото в командном первенстве.
Напомним, что ранее украинские шаблистки
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