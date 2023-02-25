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Украинские гимнастки выиграли золото на турнире в Эстонии

Другие виды
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Просто молодцы

Украинские гимнастки выиграли золото на турнире в Эстонии

ukraine-rg.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинские гимнастки выиграли золото в многоборье на Международном турнире FIG по художественной гимнастике Miss Valentine 2023 в Тарту (Эстония).

Наша команда победила, набрав 64,950 балла. Победительницами стали Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Диана Баева, Дарья Дуда и Елизавета Азза.

Также наши юниорки завоевали золото в командном первенстве.

Напомним, что ранее украинские шаблистки завоевали бронзу на чемпионате Европы среди кадетов.

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В статье: художественная гимнастика
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