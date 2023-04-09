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Гандбол. Тренер сборной Украины прокомментировал победу в матче против Северной Македонии
Нужна победа во втором противостоянии
ФГУ
Тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов прокомментировал
О победе:
"Девушки выдержали давление, которое было в переломный момент второго тайма. Это полностью их заслуга, они молодцы, имеют характер, это главное. Я хочу их поблагодарить за их самоотверженность, за их желание.
Это наша заслуга, что в первом тайме был такой счет. Мы успешно сыграли в защите. Маша Гладун в воротах потянула очень нужные мячи. Но Македония, как я уже говорил ранее, это сильный соперник, и они показали это во втором тайме. С этой командой нельзя расслабляться ни в коем случае. И этого тоже не будет с нашей стороны во второй игре.
Понятно, над чем нужно работать. Мы разберем игру, но главное, что сегодня победа. Она оставила много вопросов, все могло завершиться как в одну сторону, так и в другую. Это женский гандбол, но у нас сегодня есть положительный результат, и мы едем в надежде на наш формально домашний матч. Будем делать так, чтобы сегодняшняя работа не прошла даром."
Об ответном матче:
"Замысел был именно таким: играть домашний матч ближе к украинской границе, чтобы приехало больше наших болельщиков, имеющих такую возможность. Это наша надежда на дополнительного игрока, который поможет выдержать это психологическое и физическое давление.
Поэтому мы все ждем украинских болельщиков на игре в Кишварде и просто умоляем их, чтобы они приехали и помогли нам" – сказал он.
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