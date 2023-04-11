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Украина - Северная Македония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Смотреть матч квалификации
ФГУ
Во вторник, 11 апреля, в Венгрии состоится матч квалификации в ЧМ по гандболу, в котором женская сборная Украины встретится с Северной Македонией. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Квалификация. Женщины.
Украина – Северная Македония
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