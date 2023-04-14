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Илья Ковтун: Мы с тренером надеялись на попадание в тройку из многоборья

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Украинец прокомментировал свое выступление

Илья Ковтун: Мы с тренером надеялись на попадание в тройку из многоборья

фото - xsport.ua

Новина українською

Украинец Илья Ковтун поделился с пресс-службой Украинской федерации гимнастики впечатлениями после получения бронзовой награды в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

"Мы с тренером работали, выполняли мощную работу в течение длительного времени и надеялись на попадание в тройку из многоборья. Чуть не успел восстановиться после первого командного дня, отдал все силы ради выхода украинской команды на чемпионат мира."

Я действительно счастлив и доволен, что сегодня поднялся на пьедестал в достойной борьбе с лучшими соперниками Европы!

К сожалению, допустил досадную ошибку на втором приборе конь-махи, а потом еще и было падение на опорном прыжке, где у меня из-за чрезмерной мощи и сильного желания поехала рука и уже было сложно и невозможно справиться с приземлением.

Меня мотивируют наши героические ВСУ, наши воины, весь украинский народ! Я не имел права после двух больших ошибок опустить руки. Овладел себя и боролся до конца за нашу украинскую непреодолимость!"

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В статье: Илья Ковтун
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