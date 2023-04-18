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Сборная Украины по гандболу определилась с составом на предстоящие матчи отбора на Евро-2024
Первая игра пройдет 26 апреля
Фото: Getty Images
Определился состав сборной Украины на матчи заключительных 5 и 6 туров группового турнира отбора на Евро-2024.
26 апреля команда Вячеслава Лочмана и Вадима Бражника проведет выездной матч 5-го тура против сборной Фарерских островов.
После игры на Фарерах наша команда отправится в Германию, где будет готовиться к матчу 6-го тура против сборной Румынии. Этот поединок состоится 30 апреля.
Состав сборной Украины
Вратари:
16. Назар Чудинов ("Мотор")
55. Геннадий Комок ("Мотор")
Левые крайние:
11. Захар Денисов ("Мотор")
13. Дмитрий Артеменко ("Гурник Забже")
21. Евгений Жук ("Гроссвальштадт")
Левые полусредние:
17. Игорь Турченко ("Мотор")
24. Дмитрий Горига ("Мотор")
Центральные:
33. Виталий Горовой ("Мотор")
35. Тарас Миноцкий ("Азоты Уния Тарнул")
Правые полусредние:
7. Илья Близнюк ("Мотор")
8. Роман Чичикало ("Гвардия Ополе")
Прави крайние:
5. Юрий Кубатко ("Мотор")
23. Андрей Акименко ("Динамо Бухарест")
Линейные:
27. Иван Бурзак ("Азоты Пулавы")
71. Дмитрий Тютюнник ("Мотор")
77. Дмитрий Ильченко ("Гурник Забже")
Главный тренер – Вячеслав Лочман
Тренер – Вадим Бражник
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