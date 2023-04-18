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Сборная Украины по гандболу определилась с составом на предстоящие матчи отбора на Евро-2024

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Первая игра пройдет 26 апреля

Сборная Украины по гандболу определилась с составом на предстоящие матчи отбора на Евро-2024

Фото: Getty Images

Новина українською

Определился состав сборной Украины на матчи заключительных 5 и 6 туров группового турнира отбора на Евро-2024.

26 апреля команда Вячеслава Лочмана и Вадима Бражника проведет выездной матч 5-го тура против сборной Фарерских островов.

После игры на Фарерах наша команда отправится в Германию, где будет готовиться к матчу 6-го тура против сборной Румынии. Этот поединок состоится 30 апреля.

Состав сборной Украины

Вратари:

16. Назар Чудинов ("Мотор")

55. Геннадий Комок ("Мотор")

Левые крайние:

11. Захар Денисов ("Мотор")

13. Дмитрий Артеменко ("Гурник Забже")

21. Евгений Жук ("Гроссвальштадт")

Левые полусредние:

17. Игорь Турченко ("Мотор")

24. Дмитрий Горига ("Мотор")

Центральные:

33. Виталий Горовой ("Мотор")

35. Тарас Миноцкий ("Азоты Уния Тарнул")

Правые полусредние:

7. Илья Близнюк ("Мотор")

8. Роман Чичикало ("Гвардия Ополе")

Прави крайние:

5. Юрий Кубатко ("Мотор")

23. Андрей Акименко ("Динамо Бухарест")

Линейные:

27. Иван Бурзак ("Азоты Пулавы")

71. Дмитрий Тютюнник ("Мотор")

77. Дмитрий Ильченко ("Гурник Забже")

Главный тренер – Вячеслав Лочман

Тренер – Вадим Бражник

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В статье: сборная Украины по гандболу
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Источник:
ФГУ

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