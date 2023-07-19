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Мотор, Одесса и Донбасс узнали соперников в Европейском кубке
Желаем удачи украинским командам
Handball club Motor Zaporozhye
Европейская федерация гандбола (EHF) в Вене (Австрия) провела жеребьевку первых двух раундов EHF European Cup сезона-2023/24.
По её итогам запорожский "Мотор" и вице-чемпион "Одесса" узнали своих соперников по второму раунду, а донецкий "Донбасс" начнет свой путь с первого.
16 команд-победителей выйдут в третий раунд соревнований. Турнир будет проходить в двухматчевом формате. Финал пройдет в мае 2024 года.
Первый раунд:
"Донбасс" (Украина) – "Бешикташ" (Турция)
Второй раунд:
"Донбасс"/"Бешикташ" – "Беса Фамгас" (Косово)
"Одесса" (Украина) – "Минаур Байя Маре" (Румыния)
"Мотор" (Украина) – "Таллин" (Эстония)/"Керьенг" (Люксембург).
Стартовые матчи первого раунда пройдут 9 и 10 сентября, а второго - 14 и 15 октября.
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