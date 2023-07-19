Мотор, Одесса и Донбасс узнали соперников в Европейском кубке

Европейская федерация гандбола (EHF) в Вене (Австрия) провела жеребьевку первых двух раундов EHF European Cup сезона-2023/24.

По её итогам запорожский "Мотор" и вице-чемпион "Одесса" узнали своих соперников по второму раунду, а донецкий "Донбасс" начнет свой путь с первого.

16 команд-победителей выйдут в третий раунд соревнований. Турнир будет проходить в двухматчевом формате. Финал пройдет в мае 2024 года.

Первый раунд:

"Донбасс" (Украина) – "Бешикташ" (Турция)

Второй раунд:

"Донбасс"/"Бешикташ" – "Беса Фамгас" (Косово)

"Одесса" (Украина) – "Минаур Байя Маре" (Румыния)

"Мотор" (Украина) – "Таллин" (Эстония)/"Керьенг" (Люксембург).

Стартовые матчи первого раунда пройдут 9 и 10 сентября, а второго - 14 и 15 октября.