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Мотор, Одесса и Донбасс узнали соперников в Европейском кубке

Другие виды
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Желаем удачи украинским командам

Мотор, Одесса и Донбасс узнали соперников в Европейском кубке

Handball club Motor Zaporozhye

Европейская федерация гандбола (EHF) в Вене (Австрия) провела жеребьевку первых двух раундов EHF European Cup сезона-2023/24.

По её итогам запорожский "Мотор" и вице-чемпион "Одесса" узнали своих соперников по второму раунду, а донецкий "Донбасс" начнет свой путь с первого.

16 команд-победителей выйдут в третий раунд соревнований. Турнир будет проходить в двухматчевом формате. Финал пройдет в мае 2024 года.

Первый раунд:

"Донбасс" (Украина) – "Бешикташ" (Турция)

Второй раунд:

"Донбасс"/"Бешикташ" – "Беса Фамгас" (Косово)

"Одесса" (Украина) – "Минаур Байя Маре" (Румыния)

"Мотор" (Украина) – "Таллин" (Эстония)/"Керьенг" (Люксембург).

Стартовые матчи первого раунда пройдут 9 и 10 сентября, а второго - 14 и 15 октября.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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Источник:
ehfec.eurohandball.com

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