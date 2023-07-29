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Романчук квалифицировался в финал чемпионата мира на дистанции 1500 метров
Шансов не много, но бороться нужно
Украинский пловец Михаил Романчук выступит в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира 2023, который в эти дни проходит в японской Фуоке.
В квалификации наш спортсмен показал пятый результат, что позволило ему попасть в ТОП 8, которая и сразится за главные награды водного мундиаля.
1. Роберт Финк (США) – 14:43,06
2. Даниэль Виффен (Ирландия) – 14:43,50
3. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14:49,53
4. Лукас Мартенс (Германия) – 14:51,20
5. Михаил Романчук (Украина) – 14:52,15
6. Сэмуюэл Шорт (Австралия) – 14:53,38
7. Кристоф Разовски (Венгрия) – 14:54,09
8. Давид Обри (Франция) – 14:54,29
Напомним, что ранее МОК
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