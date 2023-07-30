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Ледеки побила рекорд Фелпса по количеству личных побед на чемпионатах мира

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Ледеки побила рекорд Фелпса по количеству личных побед на чемпионатах мира

olympics.com

UA-Футбол
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Американская пловчиха Кэти Ледеки стала двукратной чемпионкой мира 2023 по плаванию. На этот раз спортсменка завоевала золото на дистанции 800 метров свободным стилем.

25 июля, в минувший вторник, Кэти победила в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

В общей сложности, в карьере именитой американки уже 21 золотая награда уровня чемпионатов мира, 16 из которых – в личных соревнованиях. По этому показателю она побила рекорд своего соотечественника Майкла Фелпса, у которого 15 побед на мировых первенствах.

Однако пока Фелпс продолжает лидировать по показателю общих побед на мундиалях – всего в его активе 26 наград в командных и персональных заплывах.

Ледеки является семикратной олимпийской чемпионкой. Она стала первой пловчиной, которой удалось завоевать 6 золотых медалей на чемпионатах мира на дистанции 800 метров.

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В статье: Майкл Фелпс
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