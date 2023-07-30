Ледеки побила рекорд Фелпса по количеству личных побед на чемпионатах мира

Американская пловчиха Кэти Ледеки стала двукратной чемпионкой мира 2023 по плаванию. На этот раз спортсменка завоевала золото на дистанции 800 метров свободным стилем.

25 июля, в минувший вторник, Кэти победила в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

В общей сложности, в карьере именитой американки уже 21 золотая награда уровня чемпионатов мира, 16 из которых – в личных соревнованиях. По этому показателю она побила рекорд своего соотечественника Майкла Фелпса, у которого 15 побед на мировых первенствах.

Однако пока Фелпс продолжает лидировать по показателю общих побед на мундиалях – всего в его активе 26 наград в командных и персональных заплывах.

Ледеки является семикратной олимпийской чемпионкой. Она стала первой пловчиной, которой удалось завоевать 6 золотых медалей на чемпионатах мира на дистанции 800 метров.