Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла этап Кубка мира

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах одержала победу над фехтовальщицами из Южной Кореи - 41:40 в финале этапа Кубка мира в итальянском Леньяно.

Этап стал первым на уровне Кубка мира по фехтованию на шпагах в сезоне 2023/24. Украинскую национальную команду на турнире представляли Влада Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко и Джоан Фейби Бежура.

Это первое "золото" в женской шпаге среди команд с 14 октября 2016 года, когда Украина победила на этапе в китайском Сучжоу. Тогда "желто-синие" также в финале одолели Южную Корею.