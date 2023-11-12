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Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла этап Кубка мира
Первая победа с 2016 года
Фото: НФФ України
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах одержала победу над фехтовальщицами из Южной Кореи - 41:40 в финале этапа Кубка мира в итальянском Леньяно.
Этап стал первым на уровне Кубка мира по фехтованию на шпагах в сезоне 2023/24. Украинскую национальную команду на турнире представляли Влада Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко и Джоан Фейби Бежура.
Это первое "золото" в женской шпаге среди команд с 14 октября 2016 года, когда Украина победила на этапе в китайском Сучжоу. Тогда "желто-синие" также в финале одолели Южную Корею.
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