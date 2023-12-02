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НОК назвал лучших спортсменов Украины в ноябре
Совершенно заслуженно
Национальный олимпийский комитет Украины назвал победителей в категории Лучший спортсмен и Лучший юный спортсмен ноября.
В первой номинации победу одержал Дильшот Халматов – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Его персональный тренер Виталий Дуброва признан лучшим наставником месяца.
Во второй номинации триумфовал Назар Висков – чемпион Европы по дзюдо среди молодежи U-23, весовая категория до 60 кг. Также награду получила и его тренер Анна Каштанова.
????????Дзюдоїсти Дільшот Халматов та Назар Вісков – найкращі спортсмени листопада-2023!— НОК України (@OlympicUA) November 30, 2023
Детальніше: https://t.co/YmRMCyVoC1
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