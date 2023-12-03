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Харлан установила главный атрибут Рождества и Нового года. Фото

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К праздникам готова

Харлан установила главный атрибут Рождества и Нового года. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка ведет активные приготовления к Рождеству и Новому году и уже установила чудесную елку. Соответствующие снимки Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Харлан установила главный атрибут Рождества и Нового года. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Катарина Завацкая поделилась фото с Мальдив.

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