Харлан установила главный атрибут Рождества и Нового года. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка ведет активные приготовления к Рождеству и Новому году и уже установила чудесную елку. Соответствующие снимки Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Катарина Завацкая поделилась фото с Мальдив.