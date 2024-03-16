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Президент Зеленский наградил дефлимпийскую сборную Украины
Легендарное выступление на главных соревнованиях четырехлетия
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственные награды украинских дефлимпийцев.
"Вы придаете Украине гордость, возможность гордиться людьми, силой украинцев и мощных украинских достижений. И каждый, кто приобретает уважение мира к украинскому характеру и украинскому государству, помогает всем нам. Помогает народу выстоять. Помогает устоять нашим бойцам на фронте в борьбе за нашу независимость.
Несмотря на все сложности, вы смогли добыть для Украины первенство. И сложно оценить, как это важно сегодня. Как важно победить для Украины. Потому что та одна победа, ради которой мы боремся, наши ребята отдают жизнь на фронте, и большая победа, которая обязательно будет – она состоит из таких важных дней, таких побед, которые вы одержали.
Я благодарю всех вас за волю к победе, за ваше умение преодолевать трудности. За все то уважение, которое принесли ваши результаты всем украинцам, украинскому флагу, украинскому народу. Горжусь вами очень. Слава Украине" – сказал глава государства.
Напомним, украинская дефлимпийская сборная выиграла медальный зачет зимних Дефлимпийских игр-2024.
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