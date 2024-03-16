Президент Зеленский наградил дефлимпийскую сборную Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственные награды украинских дефлимпийцев.

"Вы придаете Украине гордость, возможность гордиться людьми, силой украинцев и мощных украинских достижений. И каждый, кто приобретает уважение мира к украинскому характеру и украинскому государству, помогает всем нам. Помогает народу выстоять. Помогает устоять нашим бойцам на фронте в борьбе за нашу независимость.

Несмотря на все сложности, вы смогли добыть для Украины первенство. И сложно оценить, как это важно сегодня. Как важно победить для Украины. Потому что та одна победа, ради которой мы боремся, наши ребята отдают жизнь на фронте, и большая победа, которая обязательно будет – она состоит из таких важных дней, таких побед, которые вы одержали.

Я благодарю всех вас за волю к победе, за ваше умение преодолевать трудности. За все то уважение, которое принесли ваши результаты всем украинцам, украинскому флагу, украинскому народу. Горжусь вами очень. Слава Украине" – сказал глава государства.

Напомним, украинская дефлимпийская сборная выиграла медальный зачет зимних Дефлимпийских игр-2024.