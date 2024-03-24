Украинские женщины завоевали лицензию на Олимпиаду-2024 в фехтовании на шпагах

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала лицензию на Олимпиаду-2024. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Это означает, что Украина будет выступать на Олимпийских играх 2024 в командном турнире, а также три украинки смогут соперничать в личных соревнованиях.

Лицензии командой в женской шпаге получили всего восемь сборных.

Для Украины – это вторая командная лицензия по фехтованию на Олимпиаду-2024. Также отобралась женская сборная саблисток.