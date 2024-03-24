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Украинские женщины завоевали лицензию на Олимпиаду-2024 в фехтовании на шпагах
Удачи на главных играх четырехлетия
Фото: Дзеркало тижня
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала лицензию на Олимпиаду-2024. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Это означает, что Украина будет выступать на Олимпийских играх 2024 в командном турнире, а также три украинки смогут соперничать в личных соревнованиях.
Лицензии командой в женской шпаге получили всего восемь сборных.
Для Украины – это вторая командная лицензия по фехтованию на Олимпиаду-2024. Также отобралась женская сборная саблисток.
Напомним, что ранее украинская теннисистка Калинина
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