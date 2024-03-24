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Украинские женщины завоевали лицензию на Олимпиаду-2024 в фехтовании на шпагах

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Украинские женщины завоевали лицензию на Олимпиаду-2024 в фехтовании на шпагах

Фото: Дзеркало тижня

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала лицензию на Олимпиаду-2024. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Это означает, что Украина будет выступать на Олимпийских играх 2024 в командном турнире, а также три украинки смогут соперничать в личных соревнованиях.

Лицензии командой в женской шпаге получили всего восемь сборных.

Для Украины – это вторая командная лицензия по фехтованию на Олимпиаду-2024. Также отобралась женская сборная саблисток.

Напомним, что ранее украинская теннисистка Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Майами.

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