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Олимпийская чемпионка пропустит Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Она получила травму

Олимпийская чемпионка пропустит Australian Open
Новина українською

Олимпийская чемпионка 2016 года, пуэрто-риканская теннисистка Моника Пуиг пропустит Открытый чемпионат Австралии—2020 из-за операции.

"Два дня назад я отправилась в Нью-Йорк, чтобы перенести операцию на правом локте. Эта травма беспокоит меня уже некоторое время, я постоянно испытываю боль. К сожалению, это означает, что я пропущу начало сезона и Australian Open", — написала Пуиг в своём "твиттере".

В 2014 году Моника стала победительницей турнира в Страсбурге (Франция). В финале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. В рейтинге WTA Пуиг занимает 79-ю строчку.

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В статье: Моника Пуиг
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