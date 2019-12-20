Олимпийская чемпионка пропустит Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года, пуэрто-риканская теннисистка Моника Пуиг пропустит Открытый чемпионат Австралии—2020 из-за операции.

"Два дня назад я отправилась в Нью-Йорк, чтобы перенести операцию на правом локте. Эта травма беспокоит меня уже некоторое время, я постоянно испытываю боль. К сожалению, это означает, что я пропущу начало сезона и Australian Open", — написала Пуиг в своём "твиттере".

В 2014 году Моника стала победительницей турнира в Страсбурге (Франция). В финале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. В рейтинге WTA Пуиг занимает 79-ю строчку.