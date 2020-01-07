Ястремская проиграла Бертенс и покинула Брисбен

Даяна Ястремская в первом матче сезона пыталась взять реванш у Кики Бертенс за два прошлогодних поражения на турнире в Китае.

В первом сете Ястремская при счете 2:0 проиграла четыре гейма подряд и не смогла вернуть свою подачу.

Второй сет прошел при полном доминировании украинки – Ястремская закрепила два брейка 78% процентами выигранных мячей с первой подачи.

На старте решающей партии Бертенс быстро повела 3:0. Ястремская из-за проблем с бедром взяла медицинский тайм-аут, но помощь врача Даяне не помогла. При счете 0:5 Ястремская попыталась организовать камбэк, однако Бертенс сохранила самообладание и добила украинку в девятом гейме.

В Брисбене Даяна Ястремская заработала 12 000 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Брисбен. WTA Premier с призовым фондом $1,500,000. 1-й раунд

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 1:6, 6:3