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Ястремская проиграла Бертенс и покинула Брисбен
Вторая ракетка Украины также начала год с поражения.
Даяна Ястремская в первом матче сезона пыталась взять реванш у Кики Бертенс за два прошлогодних поражения на турнире в Китае.
В первом сете Ястремская при счете 2:0 проиграла четыре гейма подряд и не смогла вернуть свою подачу.
Второй сет прошел при полном доминировании украинки – Ястремская закрепила два брейка 78% процентами выигранных мячей с первой подачи.
На старте решающей партии Бертенс быстро повела 3:0. Ястремская из-за проблем с бедром взяла медицинский тайм-аут, но помощь врача Даяне не помогла. При счете 0:5 Ястремская попыталась организовать камбэк, однако Бертенс сохранила самообладание и добила украинку в девятом гейме.
В Брисбене Даяна Ястремская заработала 12 000 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 1:6, 6:3