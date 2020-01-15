Тренер Уильямс: Серена хотела выйти на корт сразу после родов

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поведал, как сильно она хотела вернуться в спорт после родов.

"Помню, я был на Уимблдоне, а Серена дома, на очень позднем сроке беременности. Она позвонила мне с просьбой: "Найди мне спарринг-партнёров на сентябрь, пожалуйста". Я ответил: "Серена, ты в сентябре рожаешь, тебе не разрешат тренироваться сразу же после этого". Её ответ был краток: "Не стоит меня недооценивать".

Серена часто думает, что ей под силу абсолютно всё. Я знаю её уже достаточно хорошо, поэтому могу сказать, что в большинстве случаев так и есть. Она является всемирным кумиром. Ранее в теннис играли в основном белые, но благодаря ей в него теперь играют и чёрные. Серена — самый сильный человек из всех, кого я когда-либо встречал", — цитирует Муратоглу The Sun.