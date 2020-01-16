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Первая ракетка Австралии снялся с домашнего Шлема

Теннис
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Алекс де Минаур пропустит первый в сезоне турнир Большого шлема.

Первая ракетка Австралии снялся с домашнего Шлема
Новина українською

От выступления на Australian Open 21-я ракетка мира отказался из-за травмы мышц живота. де Минаур получил повреждение на прошлой неделе, когда на ATP Cup выступал за сборную Австралии.

"Я провел обследование в Аделаиде, которое показало, что разрыв намного серьезнее, чем те которые у меня были раньше. Можно было попробовать сыграть в Мельбурне, но есть риск получить разрыв третьей степени, а это угроза для всей дальнейшей карьеры.

Считаю, что отказ от выступлений – правильное решение, несмотря на то, что оно убивает меня", - сообщил де Минаур.

На ATP Cup де Минаур отметился победами над Александром Зверевым и Денисом Шаповаловым, а также остановился в шаге от победы над Рафаэлем Надалем.

В прошлом году Алекс де Минаур на Australian Open в третьем круге проиграл Надалю.

Ранее UА-Футбол сообщал, что на Australian Open состоялась жеребьевка основной сетки.

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В статье: Australian Open Алекс Де Минаур
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