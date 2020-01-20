Элина Свитолина - Кэти Бултер. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Лучшая украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина начинает свой путь на первом в году турнире серии Grand Slam поединком с 23-летней британкой, которую трудно назвать яркой представительницей женского тура.

Кэти Бултер сейчас занимает 315-ю позицию в рейтинге WTA. Наивысшим достижением на турнирах такого калибра был выход во второй раунд Australian Open в прошлом году. 2019-й в трудно назвать успешным в целом - сыграв на Кубке Федераций в апреле, она следующий свой матч провела только неделю назад в Аделаиде, где уверенно проиграла 65-й ракетке американке Бернарде Пера.

Свитолина тоже год начала не лучшим образом - в Брисбене в определенной степени сенсационно она уступила Даниэле Коллинз. Впрочем, это было только начало после длительного отдыха. Очевидно, что Элина полна решимости защитить очки, полученные в Мельбурне в прошлом году и улучшить личные рекорды. В 2018-м и 2019-м здесь Свитолиной удавалось дойти до четвертьфинала, где она проигрывала Осаке и Мертенс.

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До сих пор соперницы еще не встречались. Учитывая пропасть в уровне между теннисистками и абсолютные разные задачи, которые они перед собой ставят, очевидно, что Элина - явный фаворит противостояния. Даже с учетом значительно более высокой непредсказуемости женского тенниса, Свитолина должна спокойно проходить первый раунд, победив в двух сетах.

Australian Open. Хард. Женщины. Первый раунд

Двадцать первое января. Ориентировочное начало - 06:00 по Киеву

Элина Свитолина (Украина, 5) - Кэти Бултер (Великобритания, 315)