Australian Open. Джокович впервые за 14 лет проиграл сет в первом круге

В первом раунде австралийского Шлема Джокович встречался с №37 мирового рейтинга Яном-Леннардом Штруффом. В двух предыдущих матчах Джокович только в одном сете позволил немцу взять больше трех геймов.

Первые проблемы у Джоковича возникли в концовке стартового сета, когда серб при счете 5:3 на приеме не реализовал сет-бол, а затем проиграл гейм на своей подаче. На тайбрейке Штруфф упирался, но аргументы Джоковича все же оказались весомей.

Во втором сете действующий чемпион сделал два брейка и выиграл 85% очков на первой подаче. Казалось, матч подходит к логическому завершению, однако третий сет Джокович полностью провалил. Штруфф взял три гейма на подаче фаворита и в два раза перебил его по количеству виннерсов (14:7).

В четвертом сете Джокович снова заиграл и быстро усмирил немца. С двумя брейками и безупречной игрой на своей подаче Новак оформил 900-ю победу в карьере.

Соперником Новака Джоковича по втором раунду станет Ито Тацума или Праджнеш Гуннесваран.

Australian Open. Мужчины. 1-й раунд

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:7, 2:6, 6:2, 1:6