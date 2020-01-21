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Бондаренко не подала на матч и покинула Australian Open
Опытная украинка упустила свой шанс.
Весь матч против 163-й ракетки мира Арины Родионовой Екатерина Бондаренко провела в атаке. Местная теннисистка порой демонстрировала чудеса игры в обороне и таки заставила Бондаренко потерять самообладание.
Ключевой момент матча произошел в 10-м гейме второго сета, когда Бондаренко при попытке подать на матч сделала несколько грубых ошибок и оставила Родионову в игру. На тайбрейке Екатерина вела 4:1, но проиграла четыре мяча подряд на своей подаче.
Третий и решающий сет быстро стал формальностью. Бондаренко эмоционально «сгорела» и окончательно потеряла контроль над собой, совершив только за первые три гейма 10 невынужденных ошибок.
Aussie, Aussie, Aussie! ????????— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2020 г.
Wildcard @arinarodionova storms home to def. Kateryna Bondarenko 3-6 7-6(5) 6-0#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/zChGFC0L3K
Екатерина Бондаренко на Australian Open заработала 10 рейтинговых очков и 90 тысяч австралийских долларов призовых.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Арина Родионова (Австралия) – 6:3, 6:7, 0:6