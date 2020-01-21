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Бондаренко не подала на матч и покинула Australian Open

Теннис
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Опытная украинка упустила свой шанс.

Бондаренко не подала на матч и покинула Australian Open
Новина українською

Весь матч против 163-й ракетки мира Арины Родионовой Екатерина Бондаренко провела в атаке. Местная теннисистка порой демонстрировала чудеса игры в обороне и таки заставила Бондаренко потерять самообладание.

Ключевой момент матча произошел в 10-м гейме второго сета, когда Бондаренко при попытке подать на матч сделала несколько грубых ошибок и оставила Родионову в игру. На тайбрейке Екатерина вела 4:1, но проиграла четыре мяча подряд на своей подаче.

Третий и решающий сет быстро стал формальностью. Бондаренко эмоционально «сгорела» и окончательно потеряла контроль над собой, совершив только за первые три гейма 10 невынужденных ошибок.

Екатерина Бондаренко на Australian Open заработала 10 рейтинговых очков и 90 тысяч австралийских долларов призовых.

Australian Open. Женщины. 1-й раунд

Екатерина Бондаренко (Украина) – Арина Родионова (Австралия) – 6:3, 6:7, 0:6

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В статье: Australian Open Катерина Бондаренко
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