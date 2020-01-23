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Australian Open. Плишкова, Кербер и Бенчич вышли в 3-й раунд (обновляется)
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Елена Остапенко (Латвия) – 7:5, 7:5
Донна Векич (Хорватия, 19) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 3:6, 6:3
Зарина Дияс (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4
Лаура Зигемунд (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 3:6, 3:6
Кэтрин Беллис (США) – Каролина Мухова (Чехия, 20) – 6:4, 6:4
Присцилла Хон (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия,17) – 3:6, 2:6
Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Хизер Уотсон (Британия) – 6:3, 6:0
Арина Родионова (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 9)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония, 28)
Хэрриет Дарт (Британия) – Симона Халеп (Румыния, 4)
Ига Свентек (Польша) – Карла Суарес Наварро (Испания)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – Тэйлор Таунсенд (США)
Светлана Кузнецова (Россия) – Камила Джорджи (Италия)
Даниэль Коллинз (США, 26) – Юлия Путинцева (Казахстан)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Лорен Дэвис (США)