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Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Плишкова, Кербер и Бенчич вышли в 3-й раунд (обновляется)

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Плишкова, Кербер и Бенчич вышли в 3-й раунд (обновляется)
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Australian Open. Женщины. 2-й раунд

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Елена Остапенко (Латвия) – 7:5, 7:5

Донна Векич (Хорватия, 19) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 3:6, 6:3

Зарина Дияс (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 3:6, 3:6

Кэтрин Беллис (США) – Каролина Мухова (Чехия, 20) – 6:4, 6:4

Присцилла Хон (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия,17) – 3:6, 2:6

Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Хизер Уотсон (Британия) – 6:3, 6:0

Арина Родионова (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 9)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония, 28)

Хэрриет Дарт (Британия) – Симона Халеп (Румыния, 4)

Ига Свентек (Польша) – Карла Суарес Наварро (Испания)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – Тэйлор Таунсенд (США)

Светлана Кузнецова (Россия) – Камила Джорджи (Италия)

Даниэль Коллинз (США, 26) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Лорен Дэвис (США)

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В статье: Australian Open Анжелик Кербер Каролина Плишкова Белинда Бенчич
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