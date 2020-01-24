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Джокович в тренировочном режиме вышел в 1/8 финала Australian Open

Теннис
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Действующий чемпион Мельбурн за полтора часа разбил японца.

Джокович в тренировочном режиме вышел в 1/8 финала Australian Open
Новина українською

В матче с 71-й ракеткой мира Йосихито Нисиокой у Новака Джоковича не было ни одного проблемного момента – серб сделал пять брейков и показал заоблачную эффективность в геймах на своей подаче (16 эйсов и 93% выигранных очков с первого мяча).

Джокович в 50-й раз на турнирах Большого шлема добрался до 1/8 финала. В Мельбурне эту стадию серб за 13 лет не прошел только один раз, когда в 2017 году во втором круге сенсационно уступил Денису Истомину.

Соперником Новака Джоковича по четвертому кругу станет 14-й сеяный Диего Шварцман, который в трех матчах на турнире не проиграл ни одного сета и сыграл всего один тайбрейк.

Australian Open. Мужчины. 3-й раунд

Йосихито Нисиока (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 2:6, 3:6, 2:6

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В статье: Новак Джокович Australian Open Йосихито Нисиока
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