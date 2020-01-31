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Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Теннис
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Австриец проявил характер после неудачного старта.

Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
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Второй полуфинал Открытого чемпионата Австралии между дебютантами этой стадии Домиником Тимом и Александром Зверевым затянулся на 3 часа и 34 минуты. Немец первым сделал шаг по направлению к финалу, но теннисист из Австрии сумел перехватить инициативу.

Ключевой момент матча произошел в концовке третьего сета, когда Тим при счете 4:5 на своей подаче отыграл два сет-бола. В четвертом сете теннисисты добрались до тайбрейка, где Зверев слишком часто и слишком грубо ошибался, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы.

Точку в матче Тим поставил после мощного обратного кросса и своевременного выхода к сетке:

Доминик Тим в третий раз добрался до финала на турнире Большого шлема. В 2018 и 2019 годах австриец на Ролан Гаррос дважды проигрывал Рафаэлю Надалю.

Australian Open. Мужчины. 1/2 финала

Доминик Тим (Австрия, 5) – Александр Зверев (Германия, 7) – 3:6, 6:4, 7:6, 7:6

Финал Открытого чемпионата Австралии между Домиником Тимом и Новаком Джоковичем состоится в воскресенье, 2 февраля.

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В статье: Australian Open Доминик Тим Александр Зверев
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