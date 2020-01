Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Второй полуфинал Открытого чемпионата Австралии между дебютантами этой стадии Домиником Тимом и Александром Зверевым затянулся на 3 часа и 34 минуты. Немец первым сделал шаг по направлению к финалу, но теннисист из Австрии сумел перехватить инициативу.

Ключевой момент матча произошел в концовке третьего сета, когда Тим при счете 4:5 на своей подаче отыграл два сет-бола. В четвертом сете теннисисты добрались до тайбрейка, где Зверев слишком часто и слишком грубо ошибался, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы.

Точку в матче Тим поставил после мощного обратного кросса и своевременного выхода к сетке:

Thiem Supreme@ThiemDomi earns his way into a maiden #AusOpen final 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) over Zverev to meet Djokovic for the title.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EtzpDLDtgn