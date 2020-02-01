София Кенин в финале Australian Open побеждает Гарбинье Мугурусу

Американская теннисистка, 15-я ракетка планеты София Кенин в финале Открытого Чемпионата Австралии сумела победить испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу (WTA №32) и стать чемпионкой турнира. Счет встречи 4-6; 6-2; 6-2 в пользу Софии.

Кенин начала матч довольно уверенно, под ноль взяв свою подачу. Мугурусе же пришлось немного попотеть, прежде чем взять свой гейм. Но при счете 40-30 испанка сумела красиво подать и довести дело до конца. И именно Гарбинье первой получила реальный шанс выйти вперед с брейком. Как не пыталась София спасти свою вторую подачу, с третьей попытки ее противнице удалось реализовать его. Следующую подачу хоть и трудновато, но испанка также оставила за собой. Свой гейм американка взяла, чем сумела заметно прибавить себе уверенности. На подаче Мугурусы ей удалось навязать борьбу оппонентке, но испанка все же оказалась сильнее, и при счете больше сумела взять гейм. Этот факт заметно подкосил Кенин, и свою следующую подачу она чуть не проиграла в сухую, но чудом со счета 0-40 смогла его выровнять. Отыграв брейкпоинт, и реализовав второй геймпоинт американка все же смогла не отпустить далеко испанку и забрать свою подачу. А вот Мугуруса пошатнулась на своем гейме и проиграла его почти без шансов. Правда тем самым ей ответила и Кенин, со счета 30-40 не сумев перевести игру в больше-меньше. Гарбинье подавала на сет и при счете 40-30 сумела заработать очко, чем подвел черту под первым отрезком игры.

Следующий сет американка начала очень уверенно, снова взяв подачу под ноль. Зеркально тем самым ответила и испанка. После третьего гейма казалось что теннисистки сделали ставку на свои подачи - снова под ноль от Софии. Такая уверенная игра американки принесла свои дивиденды уже в следующем гейме, когда Кенин удалось сделать брейк. Далее она довела счет до более чем удобного и начала играть с преимуществом уже в три гейма. При счете 4-2 американке удалось взять свою подачу, и получить возможность принять на сет. И ей это прекрасно удалось.

Третий сет начался подобно предыдущему. Свои подачи теннисистки брали очень уверенно. Первой не выдержала именно испанка, которая при счете 2-3 не сумела взять свой гейм и позволила сопернице вырваться вперед с брейком. Дальнейшее развитие событий можно охарактеризовать как феерическое для Кенин. Она уверенно взяла свою подачу, а со второй попытки смогла реализовать матчпоинт на гейме соперницы, завершить поединок и стать чемпионкой турнира.

Путь чемпионки:

R128: Мартина Тревисани (Италия, №154) 6:2, 6:4

R64: Энн Ли (США, №142) 6:1, 6:3

R32: Чжан Шуай (Китай, №35) 7:5, 7:6 (7)

R16: Кори Гауфф (США, №67) 6:7 (5), 6:3, 6:0

QF: Онс Жабер (Тунис, №78) 6:4, 6:4

SF: Эшли Барти (Австралия, №1) 7:6 (6), 7:5

Australian Open. Grand Slam

Мельбурн. Австралия

Призовой фонд: 49,5 млн. $

20 января - 2 февраля

Женская сетка

Финал

София Кенин (WTA №15) (США) - Гарбинье Мугуруса (WTA №32) (Испания)

2 - 1 (4-6; 6-2; 6-2)

21-летняя Кенин - самая молодая финалистка Australian Open с 2008 года, когда в решающем матче турнира играли 20-летние Мария Шарапова и Ана Иванович. София стала 14-й американкой, которая сыграла в финале Australian Open. По итогам турнира Кенин гарантировала себе дебют в ТОП-10 мирового рейтинга. Победа на Открытом чемпионате Австралии стала первой для американки на турнирах Большого Шлема. Ранее ее лучшим результатом был четвертый круг на Роллан Гаррос.