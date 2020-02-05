26 ракетка мира Даяна Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" по версии WTA.

Украинка в январе дошла до финала турнира в Аделаиде, где уступила титул австралийке Эшли Барти.

Также в данном голосовании участие примут Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, Онс Жабер и Анетт Контавейт.