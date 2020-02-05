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Ястремская претендует на звание Прорыв месяца
Украинка вышла в финал турнира в Аделаиде
26 ракетка мира Даяна Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" по версии WTA.
Украинка в январе дошла до финала турнира в Аделаиде, где уступила титул австралийке Эшли Барти.
Также в данном голосовании участие примут Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, Онс Жабер и Анетт Контавейт.
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