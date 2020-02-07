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Костюк и Завацкая добыли третью победу для сборной Украины

Теннис
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Теннисистки поставили точку в последнем матче

Костюк и Завацкая добыли третью победу для сборной Украины
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Сегодня, 7 февраля, сборная Украины провела матч зонального турнира Кубка Федерации. В третьем туре наша команда обыграла сборную Хорватии (3:0).

Парная встреча уже ничего не решала, но была сыграна. Катарина Завацкая в паре с Мартой Костюк обыграли хорваток Антонию Ружич и Тару Вюрт. Для победы им хватило двух сетов - 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час и 17 минут.

Украина – Хорватия – 3:0

Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Ружич / Тара Вюрт – 6:4, 6:3

Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии.

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В статье: Марта Костюк Катарина Завацкая Женская сборная Украины по теннису
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