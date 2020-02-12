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Бондаренко разгромно проиграла на старте турнира в Хуахине

Теннис
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Екатерина потерпела третье поражение подряд.

Бондаренко разгромно проиграла на старте турнира в Хуахине
Новина українською

На старте Thailand Open Бондаренко встречалась с 42-й ракеткой мира Магдой Линетт. По личным встречам украинка уступала со счетом 0:2.

Матч прошел при полном превосходстве полячки – Бондаренко провалила шесть геймов на своей подаче и сделала лишь два брейка. Екатерину подвела подача – 7 двойных ошибок, 0 эйсов и лишь 29% выигранных очков со второго мяча.

Поражение от Линетт стало для Бондаренко третьим подряд. Ранее опытная украинка уступила Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне, а на Australian Open драматично проиграла Анастасии Родионовой.

В Хуахине Бондаренко заработала 2300 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Хуахин. WTA International c призовым фондом $275,000. 1-й раунд

Магда Линетт (Польша, 5) – Екатерина Бондаренко (Украина) – 6:2, 6:2

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В статье: Катерина Бондаренко Магда Линетт
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