Бондаренко разгромно проиграла на старте турнира в Хуахине

На старте Thailand Open Бондаренко встречалась с 42-й ракеткой мира Магдой Линетт. По личным встречам украинка уступала со счетом 0:2.

Матч прошел при полном превосходстве полячки – Бондаренко провалила шесть геймов на своей подаче и сделала лишь два брейка. Екатерину подвела подача – 7 двойных ошибок, 0 эйсов и лишь 29% выигранных очков со второго мяча.

Поражение от Линетт стало для Бондаренко третьим подряд. Ранее опытная украинка уступила Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне, а на Australian Open драматично проиграла Анастасии Родионовой.

В Хуахине Бондаренко заработала 2300 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Хуахин. WTA International c призовым фондом $275,000. 1-й раунд

Магда Линетт (Польша, 5) – Екатерина Бондаренко (Украина) – 6:2, 6:2