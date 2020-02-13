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Свитолина с разгромной победой вышла в 1/4 финала в Хуахине

Теннис
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Первый четвертьфинал сезона для сильнейшей теннисистки Украины.

Свитолина с разгромной победой вышла в 1/4 финала в Хуахине
Новина українською

Во втором круге Thailand Open Элина Свитолина впервые в карьере встречалась с 319-й ракеткой мира из Австралии Сторм Сандерс, которая в основную сетку турнира прошла через квалификацию.

Первый сет продолжался всего 29 минут – Свитолина сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче.

Во второй партии украинка продолжила доминировать на корте – первая сеяная взяла еще два гейма на приеме и выиграла 88% очков с первой подачи.

Путевку в полуфинал турнира в Хуахине Элина Свитолина разыграет в матче с 84-й ракеткой мира Нао Хибино, которая в 1/8 финала разбила Пеангтарн Плипуек (6:0, 6:1).

Хуахин. WTA International c призовым фондом $275,000. 2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 1) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:1, 6:2

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В статье: Элина Свитолина
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