Свитолина с разгромной победой вышла в 1/4 финала в Хуахине

Во втором круге Thailand Open Элина Свитолина впервые в карьере встречалась с 319-й ракеткой мира из Австралии Сторм Сандерс, которая в основную сетку турнира прошла через квалификацию.

Первый сет продолжался всего 29 минут – Свитолина сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче.

Во второй партии украинка продолжила доминировать на корте – первая сеяная взяла еще два гейма на приеме и выиграла 88% очков с первой подачи.

Sealed with an ace ????@ElinaSvitolina defeats Sanders, 6-1, 6-2 and is through to the @thailandopenhh quarterfinals! pic.twitter.com/rFT7IxKXki