Дубае. Симона Халеп добыла волевую победу в матче 1/8 финала

Продолжаются матчи второго круга на престижных соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ).

Дубае. 19 февраля

Симона Халеп - Онс Жабер 1:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Главной сенсацией игрового дня могло стать поражение румынской теннисистки Симоны Халеп. Первая ракетка соревнований вела во встрече с представительницей Туниса Онс Жабер в решающем сете — 4:1, однако спустя полчаса уже Онс подавала на матч при счёте 6:5.

Румынке удалось сделать обратный брейк и выйти на тройной матчбол на тайбрейке — 6:3. Жабер не сдалась и сумела выиграть четыре розыгрыша кряду, однако вновь не подала на матч. Халеп выиграла три следующих розыгрыша и вышла в следующий раунд.