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Джокович рассказал об источнике вдохновения

Теннис
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Для серба - это ракетка

Джокович рассказал об источнике вдохновения
Новина українською

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович рассказал, что для него означает успех.

"Может, это прозвучит странно… Все говорят о трофеях и других вещах, которые создают давление. Конечно, у меня тоже есть свои цели. Я могу гордиться своими трофеями, они могут подарить мне радостный момент. Однако это не та радость, что переполняет меня в жизни.

Моё главное вдохновение даёт радость от того, что я держу в руках ракетку. Если бы это было не так, я бы здесь не сидел. Если бы я не лелеял эту любовь, то не смог бы радоваться в полной мере. К тому же теннис помогает мне становиться лучше в человеческом плане", — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём "твиттере".

Новак является первой ракеткой мира.

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В статье: Новак Джокович
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