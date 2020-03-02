Лион. Костюк терпит поражение в первом раунде

На матч против 122-й ракетки мира Исалин Бонавентюр Марта Костюк выходила с серией из семи побед подряд. Украинка считалась фаворитом, но проиграла в двух сетах.

В первой партии Костюк отыгралась со счета 1:3, однако в девятом гейме снова отдала свою подачу и не помешала сопернице подать на сет.

По ходу второго сета Костюк упустила преимущество в три гейма. Бонавентюр решающий брейк снова сделала в девятом гейме.

В Лионе Марта Костюк заработала 19 рейтинговых очков и 1855 евро призовых.

Лион. WTA International с призовым фондом $275,000. 1-й раунд

Марта Костюк (Украина) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 4:6, 4:6